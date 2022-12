Volley, Premio Milita 2022 a Vittorio Sacripanti. Premiati anche De Giorgi e Malagò

Lunedì 19 dicembre a Palazzo Brancaccio si è tenuta la cerimonia di consegna del 20° Trofeo Milita della Fipav Lazio, che ancora una volta ha celebrato i personaggi che hanno contribuito in maniera importante alla stagione del volley italiano e non solo. Si è trattato anche di un antipasto importante, verso un 2023 che vedrà Roma grande protagonista grazie alla final four di Coppa Italia al Palazzo dello Sport (25-26 febbraio) e all’Europeo maschile che partirà dal Foro Italico (28 agosto).

Ovviamente un ruolo centrale ha avuto l’Italvolley maschile e non a caso il Premio Milita 2022 è andato a Vittorio Sacripanti, team manager della Nazionale maschile campione d’Europa nel 2021 e campione del Mondo nel 2022. Durante la serata, condotta da Jacopo Volpi, è stato premiato anche il ct della Nazionale Ferdinando “Fefè” De Giorgi, vincitore del Premio “Città di Roma” che per impegni personali non ha potuto ritirare personalmente. Un premio speciale infine anche per il presidente del Coni Giovanni Malagò, con la seguente motivazione da parte degli organizzatori: “I successi Azzurri degli ultimi anni, in ogni disciplina e in ogni parte del pianeta, le medaglie olimpiche, mondiali, europee che hanno segnato un record assoluto per l’Italia e inorgoglito i cuori di milioni di tifosi, sono il frutto anche della sua spinta appassionata e della consapevolezza che, a volerlo veramente, nulla è impossibile”.

I premiati del Premio Milita 2022

Edizione 2022: Vittorio Sacripanti

Premio Speciale: Giovanni Malagò

Premio Lazio: Armando Monini

Premio Lazio: Ernesto Mojoli

Premio Città di Roma: Ferdinando De Giorgi