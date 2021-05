Volley, Nazionale maschile: la composizione dei due gruppi verso Tokyo 2020

La Nazionale maschile è pronta per una stagione ricca di appuntamenti: ecco la composizione dei due gruppi stabiliti dal Ct Gianlorenzo Blengini per preparare al meglio Volleyball Nations League e Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Ct azzurro ha infatti spiegato il criterio che sta alla base di questa divisione: concedere un po’ più di riposo ad alcuni giocatori e far fare esperienza internazionale ad altri. Questa suddivisione però non implica che gioca la VNL sia automaticamente escluso dai Giochi, così come chi svolgerà i collegiali non è certo di volare in Giappone.

Il gruppo per la VNL sarà composto da 16 giocatori, mentre al Collegiale di Cavalese e Roma saranno in 14 atleti. Raddoppia dunque anche lo staff tecnico, con Valentini che guiderà gli azzurri alla VNL e Blengini che seguirà il lavoro dell’altro gruppo. Di seguito la composizione delle due squadre.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA ALLA VNL

I 16 AZZURRI PER LA VNL 2021:

Palleggiatori: Riccardo Sbertoli (Allianz Milano), Luca Spirito, Palleggiatore (NBV Verona)

Centrali: Roberto Russo (Sir Safety Conad Perugia), Gianluca Galassi (Vero Volley Monza), Lorenzo Cortesia (Itas Trentino), Leandro Mosca (Allianz Milano)

Schiacciatori: Alessandro Michieletto (Itas Trentino), Francesco Recine (Consar Ravenna), Mattia Bottolo (Kioene Padova), Oreste Cavuto (Top Volley Cisterna), Davide Gardini (Cucine Lube Civitanova)

Opposto: Gabriele Nelli (Itas Trentino), Giulio Pinali (Consar Ravenna)

Libero: Fabio Balaso (Cucine Lube Civitanova), Filippo Federici (Vero Volley Monza), Leonardo Scanferla (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Staff tecnico: Antonio Valentini (allenatore), Francesco Mattioli (assistente allenatore), Fabio Marzilli (medico), Federico Aoli (fisioterapista), Pasquale Libero Piraino (preparatore atletico), Alessandro Zarroli (scoutman), Samuele Papi (team manager)

GLI AZZURRI PER IL COLLEGIALE DI ROMA E CAVALESE:

Palleggiatori: Simone Giannelli (Itas Trentino), Davide Saitta (Tonno Callipo Vibo Valentia)

Opposto: Ivan Zaytsev (Kemerovo), Luca Vettori (Leo Shoes Modena)

Schiacciatori: Osmany Juantorena (Cucine Lube Civitanova), Jiri Kovar (Cucine Lube Civitanova), Filippo Lanza (Vero Volley Monza), Daniele Lavia* (Leo Shoes Modena), Oleg Antonov (Gas Sales Bluenergy Piacenza)

Centrali: Matteo Piano (Allianz Milano), Simone Anzani (Cucine Lube Civitanova), Daniele Mazzone (Leo Shoes Modena), Marco Vitelli (Kioene Padova)

Libero: Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia)

*IN VNL dall’8 giugno con la maglia numero 19

Staff tecnico: Gianlorenzo Blengini (allenatore), Giacomo Tomasello (assistente allenatore), Piero Benelli (medico), Davide Lama (fisioterapista), Sebastiano Cencini (fisioterapista), Alberto Di Mario (preparatore atletico), Fabio Dalla Fina (scoutman), Giacomo Giretto (team manager).