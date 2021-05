Volley, Nazionale femminile: la composizione dei due gruppi verso Tokyo 2020

by Deborah Sartori

Paola Egonu e Miriam Sylla (Italia volley) - foto Fipav

La Nazionale maschile è pronta per una stagione ricca di appuntamenti: ecco la composizione dei due gruppi stabiliti dal Ct Davide Mazzanti per preparare al meglio Volleyball Nations League e Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Ct azzurro ha infatti spiegato il criterio che sta alla base di questa divisione, sottolineando anche che questa suddivisione non è definitiva. Chi gioca la VNL non è infatti automaticamente esclusa dai Giochi, così come chi è nel gruppo olimpico non ha la certezza di volare in Giappone. Il gruppo per la VNL sarà composto da 15 giocatrici, mentre nel gruppo per Tokyo ci sono 17 atlete. Raddoppia dunque anche lo staff tecnico, con Bregoli che guiderà le azzurre alla VNL e Mazzanti che seguirà il lavoro del gruppo olimpico. Di seguito la composizione delle due squadre.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA ALLA VNL

LE 17 AZZURRE DEL GRUPPO VNL:

Palleggiatrici: Francesca Bosio (Reale Mutua Fenera Chieri), Rachele Morello (Olimpia Teodora Ravenna), Ilaria Battistoni (Igor Gorgonzola Novara);

Schiacciatrici: Anastasia Guerra (Il Bisonte Firenze), Rebecca Piva (Olimpia Teodora Ravenna), Giulia Melli (Delta Despar Trentino), Sofia D’Odorico (Delta Despar Trentino), Loveth Omoruyi (Imoco Volley Conegliano)

Centrali: Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara), Marina Lubian (Savino del Bene Scandicci), Alessia Mazzaro (Reale Mutua Fenera Chieri), Eleonora Furlan (Delta Despar Trentino), Federica Squarcini (Saugella Monza)

Opposti: Sylvia Nwakalor (Il Bisonte Firenze), Camilla Mingardi (Unet E-Work Busto Arsizio)

Libero: Chiara De Bortoli, Libero (Reale Mutua Fenera Chieri), Eleonora Fersino, Libero (Zanetti Bergamo)

Staff tecnico: Giulio Cesare Bregoli (allenatore), Matteo Bertini (ass. allenatore), Marco Penza (medico), Sandro Gennari (fisioterapista), Davide Partegiani (preparatore atletico), Lorenzo Librio (scoutman), Federico Cristofori (team manager).

LE 15 AZZURRE DEL GRUPPO OLIMPICO:

Palleggiatrici: Alessia Orro (Saugella Monza), Ofelia Malinov (Savino del Bene Scandicci), Giulia Gennari (Imoco Volley Conegliano);

Schiacciatrici: Indre Sorokaite (Toyota AB Queenseis), Alessia Gennari (Unet E-Work Busto Arsizio), Caterina Bosetti (Igor Gorgonzola Novara), Elena Pietrini Savino del Bene Scandicci), Miriam Sylla (Imoco Volley Conegliano);

Centrali: Cristina Chirichella (Igor Gorgonzola Novara), Anna Danesi (Saugella Monza), Sarah Fahr (Imoco Volley Conegliano), Raphaela Folie (Imoco Volley Conegliano);

Opposto: Paola Egonu (Imoco Volley Conegliano);

Libero: Monica De Gennaro (Imoco Volley Conegliano), Beatrice Parrocchiale (Saugella Monza).

Staff tecnico: Davide Mazzanti (allenatore), Luca Pieragnoli (ass. allenatore), Simone Bendandi (ass. allenatore), Alessandra Favoriti (medico), Andrea Marconi (fisioterapista), Alessandro Mattiroli (preparatore atletico), Massimiliano Taglioli (scoutman), Marcello Capucchio (team manager), Andrea Giovi, Michele Parusso e Nicola Daldello (sparring partner).