Volley, Nations League: Mazzanti convoca 14 azzurre per le tappe di Hong Kong e Bangkok

Davide Mazzanti, ct dell’Italia femminile di volley, ha diramato l’elenco delle convocate per la seconda tappa di Nations League. Saranno 14 le azzurre che voleranno in Asia, dove la Nazionale sarà impegnata prima a Hong Kong e poi in Thailandia. Nel primo poker d’impegni, dal 14 al 18 giugno a Hong Kong, le azzurre sfideranno Bulgaria, Repubblica Dominicana, Olanda e Cina. A Bangkok, invece, dal 28 giugno al 2 luglio, l’Italia se la vedrà contro Brasile, Canada, Croazia e Giappone. Vietato sbagliare dopo la deludente tappa di Antalya (Turchia), conclusasi con una sola vittoria e tre sconfitte. Di seguito la lista completa delle convocate.

Palleggiatrici – Francesca Bosio e Giulia Gennari

Opposti – Sylvia Nwakalor e Adhuoljok John Majak Malual

Schiacciatrici – Alice Degradi, Sofia D’Odorico, Myriam Sylla e Loveth Omoruyi

Centrali – Linda Nwakalor, Alessia Mazzaro, Anna Danesi e Federica Squarcini

Liberi – Eleonora Fersino e Beatrice Parrocchiale.