Volley Nations League maschile 2021: l’Italia c’è ma spreca, vittoria all’Iran

by Deborah Sartori

L'Italia del volley ai Mondiali 2018 - Foto Antonio Fraioli

L’Italia lotta ma cala sul più bello e l’Iran vince al quarto set la sfida valida per il girone della Volleyball Nations League maschile 2021. Gli azzurri di coach Valentini difendono molto e le percentuali in attacco consentono loro di lottare contro la solida squadra di Alekno, ma gli errori nei momenti cruciali del match condannano l’Italia. Il punteggio dei primi due set lo dimostra: gli azzurri lottano punto a punto e conquistano diversi set-point, ma non riescono a chiudere e l’Iran ne approfitta.

LA CRONACA DEL MATCH

COME VEDERE ITALIA-CANADA

IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI

RISULTATI E CLASSIFICA

Tanto rammarico dunque per una sfida che poteva prendere una piega diversa già nel primo set. Gli azzurri sembrano riaprire la partita con un terzo parziale giocato in modo praticamente perfetto, ma l’entusiasmo cala e nell’ultimo set gli errori regalano la vittoria agli iraniani. Solo 3 muri per l’Italia (contro i 10 avversari), 23 errori totali, 64% in attacco e 8 servizi vincenti (7 per l’Iran). La ricezione è ottima (87%) e la squadra difende molto, ma le imprecisioni nei momenti decisivi fanno la differenza in negativo.

Il best scorer del match è l’iraniano Kazemi con 24 punti, seguito a ruota da Gabriele Nelli (20 punti). In doppia cifra anche Alessandro Michieletto (14 punti), il centrale Gianluca Galassi (10 punti, 1 muro, 72% in attacco) e Oreste Cavuto (10 punti). Ottimo anche l’inserimento di Recine (8 punti, 42% in attacco) e l’apporto di Lorenzo Cortesia al centro (9 punti). Statistiche che non differiscono molto da quelle dell’Iran, a dimostrazione del fatto che l’Italia c’è ed esce sconfitta, ma sempre a testa alta. Ora serve limare gli errori per ottenere punti e risalire la classifica.