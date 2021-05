Volley Nations League maschile 2021: Italia lotta, ma Polonia vince anche senza Leon

by Deborah Sartori

La nazionale italiana di volley ai Mondiali 2018 - Foto Antonio Fraioli

La Polonia è troppo forte per l’Italia di coach Valentini. Gli azzurri hanno esordito alla Volleyball Nations League maschile 2021 con una sconfitta, come da pronostico, rimediata contro la squadra campione del mondo in carica. Vital Heynen ha tenuto a riposo Wilfredo Leon, ma la formazione scelta non ha avuto particolari problemi ad ottenere i tre punti con una vittoria in tre set. Una distribuzione ottimale del regista e capitano Grzegorz, che può contare su Muzaj (14 punti), Bienek e Klos (12) e Fornal (10). La Polonia si dimostra ancora una volta solida e mette pressione anche al servizio (9 aces contro i 0 azzurri).

L’Italia fatica appunto in ricezione, ma Sbertoli riesce comunque a tenere vivo il gioco azzurro. La squadra di coach Valentini si fa sentire a muro (6 contro gli 8 dei polacchi) ma nei momenti decisivi è l’esperienza della Polonia ad avere la meglio. Ne è la dimostrazione il secondo set, in cui gli azzurri rimangono avanti fino alla fine, cedendo sul più bello. Il set che poteva riaprire il match poi si trasforma in quello che, di fatto, chiude i giochi. Gli azzurri infatti subiscono il contraccolpo psicologico e nel terzo set si trovano sotto di diversi punti, senza mai rendersi realmente pericolosi per i polacchi.

In doppia cifra per l’Italia vanno i soli Gabriele Nelli (10 punti) e Mattia Bottolo (11), mentre Gianluca Galassi si ferma a 6 punti. Il risultato è comunque troppo severo per quanto mostrato dagli azzurri in questo primo match. Si tratta di un gruppo inedito, che ha avuto poco tempo per preparare questo torneo e che comunque a tratti è riuscito a rispondere punto a punto ai Campioni del Mondo. Un’Italia che fa ben sperare per il prosieguo della VNL, dove la prossima avversaria sarà la Slovenia allenata dall’italiano ALberto Giuliani.