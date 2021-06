Volley Nations League maschile 2021: Italia da favola, rimonta e travolge l’Argentina

by Deborah Sartori

Italia Mondiali Volley 2018 - Foto Profilo Facebook Fipav

Un’Italia da favola travolge l’Argentina e conquista la terza vittoria alla Volleyball Nations League maschile 2021. Gli azzurri di coach Valentini, dopo i tre giorni di pausa, sono tornati in campo “un po’ arrugginiti” e in avvio di primo set hanno commesso molti errori, permettendo alla squadra di Mendez di scappar via. La formazione italiana però reagisce e con un super Vitelli annulla due set ball all’Argentina, conquistando poi il set ai vantaggi. De Cecco e compagni subiscono il contraccolpo psicologico e faticano a trovare le misure contro un’Italia scatenata, che contro i pronostici va a prendersi la vittoria in tre set.

L’Italia si fa sentire a muro con ben 16 punti di squadra (contro i 9 avversari) e 6 servizi vincenti (1 solo per l’Argentina). Gli azzurri giocano da gruppo compatto, difendono molto e trovano in attacco riferimenti importanti nei nomi di Alessandro Michieletto (18 punti, 56% in attacco) e Francesco Recine (14 punti). Nella metà campo argentina invece i best scorer sono Lima con 10 punti e Sebastian Solé con 8. Fondamentale soprattutto nelle fasi critiche del set Marco Vitelli (7 punti, 2 ace, 4 muri).

In evidenza anche l’opposto Gabriele Nelli (8 punti) e il centrale Lorenzo Cortesia (7 punti, 4 muri). Un’Italia che gira bene grazie anche alla sapiente regia di Riccardo Sbertoli e alle difese di Fabio Balaso. Limitare gli errori è cruciale per mettere in difficoltà anche le Nazionali più blasonate e saper vincere anche gli scambi più lunghi sarà fondamentale contro il Giappone, prossima avversaria degli azzurri nella sfida in programma giovedì 10 giugno.