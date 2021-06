Volley Nations League femminile 2021: Usa in finale, Turchia battuta 3-0

by Deborah Sartori

Stati Uniti volley - Mondiali 2018- Foto FIVB

Gli Stati Uniti sconfiggono la Turchia per 3-0 (25-21, 25-23, 25-20) e accedono alla finale della Volleyball Nations League femminile 2021. Le ragazze di Guidetti lottano ma commettono molti errori dai nove metri, sprecando il vantaggio di 5 punti nel secondo set, dove l’ingresso di Drews e Robinson si è rivelato decisivo per gli Usa. La squadra di Karch Kiraly ha vinto come da pronostico e dunque affronterà il Brasile nell’atto conclusivo. La Turchia invece si giocherà il terzo posto contro il Giappone. Di seguito la cronaca del match.

LA PARTITA – Avvio deciso degli Stati Uniti (4-2), ma la Turchia risponde (5-5) dando il via ad una bella lotta punto a punto (9-9). Le ragazze di Kiraly trovano un break sul 12-10, ma le turche rispondono (12-12) e con Baladin e Karakurt rimangono in scia (16-15). Nel finale però gli Stati Uniti non sbagliano nulla e con una scatenata Washington (21-17) volano verso la conquista del set (25-21).

Nel secondo set è la Turchia a prendere in mano il gioco (3-8), le statunitensi che non riescono a trovare le misure a Karakurt (8-12) e rimangono a distanza (12-17). Gli Usa faticano (14-18), ma l’ingresso di Drews e Robinson dà nuova energia (16-21) e l’aggancio arriva sul 22-22. Poi un errore di Karakurt regala il vantaggio alle statunitensi (23-22), che nel finale non sprecano (25-23). Gli Stati Uniti iniziano bene il terzo set (5-3) e prova subito a scappar via (10-6). La Turchia reagisce (10-9) e completa il sorpasso (13-14), ma i troppi errori al servizio facilitano il lavoro alle avversarie (17-17, 20-18). Le statunitensi poi mantengono la lucidità (22-20) e chiudono il set (25-20) che vale la vittoria.