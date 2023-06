Volley Nations League, De Giorgi: “Contento della prova contro Cuba”

Contro Cuba è arrivata la prima vittoria dell’Italvolley (25-20, 25-19, 20-25, 25-18) nella Nations League maschile 2023. Un successo “desiderato”, spiega il Ct Ferdinando De Giorgi, con “tanti spunti positivi”, secondo Leandro Mosca. Dopo le sconfitte con Argentina e USA, De Giorgi infatti ritrova il sorriso: “I ragazzi avevano voglia sin dall’inizio di far bene, è chiaro che le prime due gare ci hanno messo in difficoltà, stiamo cercando i nostri equilibri tecnici tra di noi, contro Argentina e USA non era facile”.

E spiega: “Oggi con Cuba avevamo la possibilità di far bene, cercando una prova di carattere, di continuità, per far vedere che ci siamo. Sono contento di questa prestazione, abbiamo ora poco tempo per preparare la Germania. Sarà un’altra di quelle partite importanti, sfruttiamo la fiducia che ci ha dato la vittoria di oggi, cercando di fare anche piccoli passi avanti – aggiunge -. Domani cercheremo di farli, dal punto di vista del gioco, del carattere e della compattezza, non credo di poter dire che ci siamo sbloccati, perchè bloccati non lo eravamo ma avevamo semplicemente di fronte due avversarie importanti. La voglia di far bene c’era, ma a volte quando non è usata con equilibrio può non far bene”.

Per Mosca “ci sono tanti spunti: la nostra reazione dopo il set perso, i primi due set in cui abbiamo giocato un’ottima pallavolo. Abbiamo ovviamente molti margini di miglioramento. Mi è piaciuta la voglia di andare avanti anche quando le cose non andavano bene, il lungo lavoro di queste settimane oggi ha pagato, sono contento della prestazione di oggi. Ora cerchiamo di sfruttare le sensazioni positive di oggi portandole in campo con la Germania domani”.