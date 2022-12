Volley, Nations League 2023: USA e Polonia ospiteranno le fasi finali

Saranno Stati Uniti e Polonia ad ospitare le finali della Nations League 2023 di volley. In particolare, come sede della finale del torneo femminile è stata scelto il College Park Center di Arlington, in Texas, con le partite che si giocheranno dal 12 al 16 luglio. Successivamente, dal 19 al 23 luglio, invece, l’Ergo Arena di Danzica vedrà la conclusione del torneo maschile.