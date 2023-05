Volley Nations League 2023: l’Italia di Mazzanti parte con una vittoria in rimonta: Tailandia ko al tie-break

L’Italia esordisce con una vittoria in rimonta e al quinto set nella prima partita della week 1 della Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023, di cui le azzurre sono campionesse in carica. Ad Antalya le azzurre faticano contro la Tailandia, ma riescono a battere le asiatiche con il punteggio di 3-2 (24-26, 25-17, 27-29, 30-28, 15-11), conquistando due punti dunque per rompere il ghiaccio. Le ragazze di Mazzanti possono comunque essere contente per il carattere emerso nelle situazioni più complesse, giovedì secondo impegno contro la Polonia.

Buon avvio delle nostre avversarie, che comandano 2-3. Col mani fuori del muro c’è il punto di Degradi, Mazzaro show con muro e ace e per la prima volta azzurre avanti 6-5. Omoruyi firma il vantaggio di tre punti delle azzurre, poi però verrà murata per il 16-16 con cui le tailandesi tornano sotto. Si arriva alle battute conclusive con Mazzaro che deve annullare un set point alla Tailandia, che però poi con un po’ di fortuna si prende comunque il primo parziale a causa di un paio di errori della ricezione delle azzurre. Sotto di un set, l’Italia non si scompone e prova subito a reagire. Degradi eccezionale in avvio, con un suo attacco sublime ci portiamo avanti 10-6. Improvvisamente, però, nuova rimonta subita dalle azzurre, che però trovano cinque punti consecutivi e si portano sul 21-15. E’ l’invasione delle nostre avversarie a valere il 25-17 con cui pareggiano i conti dei set a quota uno le ragazze di Mazzanti.

Terzo set molto lottato, Pimpichaya trova il mani out trovato e le azzurre scivolano a -4 sull’8-12. Malual sbaglia troppo, quattro punti di fila per le tailandesi che volano sul 13-17, Parrocchiale con due salvataggi miracolosi consente alle compagne di giocarsela a oltranza. Mazzaro trova un muro straordinario per il 26 pari, ma alla fine è 27-29 e sfuma l’opportunità di fare tre punti all’esordio per l’Italia. Il quarto set è in apnea: azzurre avanti 7-1, ma gran rimonta, con lo stesso parziale, della Tailandia, che pareggia i conti sull’8-8. Sale a questo punto Nwakalor con sei punti che ci aiutano a restare a galla, ma le asiatiche si portano sul 22-24 e hanno due palle match: non le sfruttano e lo stesso vale per altre quattro opportunità. Azzurre in trincea, alla prima palla set la spuntiamo per 30-28. A livello psicologico esce fuori il carattere dell’Italia e nel tie-break siamo sempre avanti, anche se con un punteggio a fisarmonica: il finale è travolgente e chiudiamo sul 15-11, prendendo due punti in rimonta.