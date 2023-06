Volley Nations League 2023: Italia ancora sconfitta, Usa batte azzurre ma solo al tie-break

L’Italia si arrende alle campionesse olimpiche Usa nella terza partita della week 1 della fase preliminare di Volleyball Nations League (VNL) femminile 2023. Ad Antalya, in Turchia, dopo un match molto lottato e all’indomani della sconfitta contro la Polonia, ne arriva un’altra per 2-3 (16-25, 25-14, 25-22, 20-25, 9-15) contro le forti americane, che però hanno la meglio delle azzurre solo al tie-break, stavolta non favorevole alle ragazze di Mazzanti come contro la Tailandia. Domani ultimo impegno per la Nazionale contro le padroni di casa turche.

Apre con due punti in serie O’Neal, poi è il momento di sua maestà Rettke che ci fa male. Le azzurre sbagliano troppo e le campionesse olimpiche si portano avanti 6-12. Il punteggio assume proporzioni più pesanti e le ragazze di Mazzanti vengono persino doppiate dalle rivali sull’8-16, quindi Mazzaro sbaglia al servizio ed è 13-22, mentre il set si chiude sul 16-25 col muro di Lainer. Sale in cattedra Nwakalor a inizio secondo set, diagonale devastante e poi contrattacco vincente, è 6-2. Su questo costruiamo l’intero parziale: ace di Squarcini, poi ancora Nwakalor e c’è di nuovo il 16-8, ma a parti invertite. La fast di Squarcini vale il 21-11, con il muro di Anna Danesi vinciamo il secondo set per 25-14.

Omoruyi è incontenibile a inizio terzo set, Nwakalor ormai definitivamente entrata in partita piazza il 10-5. Le americane recuperano su due regali dell’Italia e si arriva sulla parità a quota 13, per fortuna Sylla fa male e si scappa sul 20-17, grande carattere della squadra di Mazzanti che chiude 25-22 grazie all’errore di Jones. Le statunitensi non vogliono però mollare e nel quarto set cambiano di nuovo passo. Dopo un avvio balbettante, le azzurre riaprono tutto con due servizi vincenti di Squarcini, 14-16 e poi addirittura il ribaltone sul 18-17, ma arrivano quattro punti in fila Usa, l’ultimo col nastro di Rettke. Sylla trova solo la rete ed è 20-25, si va così al tie-break che le nostre rivali approcciano molto meglio e dominano