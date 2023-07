Volley Nations League 2023, 15 azzurri convocati in vista delle Finals: out Anzani per infortunio

L’Italvolley maschile di Ferdinando De Giorgi si appresta a iniziare la preparazione in vista delle Finals di Nations League in programma a Danzica. Il commissario tecnico ha convocato 15 atleti che si ritroveranno domani a Firenze e che resteranno in collegiale fino al 17 luglio. Questi i convocati: Giovanni Sanguinetti, Fabio Balaso, Yuri Romanò, Simone Giannelli, Leandro Mosca, Tommaso Rinaldi, Gianluca Galassi, Daniele Lavia, Mattia Bottolo, Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto, Roberto Russo, Fabrizio Gironi, Leonardo Scanferla e Alessandro Piccinelli. Assente Simone Anzani, il quale si sta sottoponendo ad accertamenti clinici e diagnostici che in questo momento non gli permettono di essere convocato.