Volley, Mondiali U21 maschili 2023: prima sconfitta per l’Italia, vince il Brasile

di Valerio Carriero 1

L’Italia chiude con una sconfitta la prima fase dei Campionati del Mondo under 21 maschili di volley. All’Isa Sport City Hall di Manama, in Bahrain, gli azzurri si sono arresi per 3-1 (25-18, 22-25, 25-22, 25-18) al Brasile, con il quale si giocavano il primato nella pool B dopo le prime due vittorie. L’Italia proseguirà quindi il suo percorso nella Pool F, assieme ad Argentina e Belgio.

La squadra di Battocchio è brava a reagire dopo il primo set, pareggiando il conto nel secondo e mettendo avanti la testa nel terzo con un +3 sino al 19-16. Ma i verdeoro rientrano, si aggiudicano la lotta punto a punto dal 22-22 e controllano senza eccessivi problemi nella quarta frazione, subito messa in cassaforte con l’allungo sul 7-2. Gli azzurrini torneranno in campo martedì 11 luglio.

BRASILE-ITALIA 3-1 (25-18, 22-25, 25-22, 25-18)

BRASILE: L. Bergmann 10, Maicon 7, Samuel 7, Arthur 16, Thiery 10, Gustavo 4; Filipe (L), Eduardo, J. Vitor, Bryan 9. Ne: Guilherme, Henrique. All. Novaes.

ITALIA: Orioli 8, Volpe 8, Arguelles 10, Iervolino 3, Bartolucci 8, Boninfante 5; Laurenzano (L), Bovolenta, Fanizza, Staforini, Roberti 10. Ne Eccher. All. Battocchio.

ARBITRI: Ali Jaafar Ebrahim (BRN), Twardowski Maciej (POL)

DURATA SET: 23’, 24’, 26’, 25’

BRASILE: 7 a, 14 bs, 11 mv, 31 et

ITALIA: 1 a, 23 bs, 8 mv, 34 et