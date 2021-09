Volley, Mondiali maschili 2022: tutto pronto per il sorteggio delle pool, le squadre partecipanti

Mancano poche ore al sorteggio per la composizione delle pool dei Mondiali maschili di volley 2022 che si giocheranno dal 26 agosto all’11 settembre in Russia. Il sorteggio va in scena all’Irina Viner-Usmanova Gymnastics Palace e l’Italia è una delle 24 squadre partecipanti, arrivando alla rassegna iridata con il gallone di campione d’Europa. Ecco dunque quali sono le altre possibili avversarie nel torneo per i ragazzi del ct De Giorgi.

LE PARTECIPANTI

Russia – Paese Ospitante (n. 3 ranking mondiale)

Polonia – campione del Mondo in carica (n.2 ranking mondiale)

Iran – campione d’Asia (AVC) (n.10 rm)

Giappone – vice campione d’Asia (AVC) (n.11 rm)

Tunisia – campione d’Africa (CAVB) (n.14 rm)

Cameroon – vice campione d’Africa (CAVB) (n.25 rm)

Italia- campione d’Europa (CEV) (n.5 rm)

Slovenia – voce campione d’Europa (CEV) (n.8 rm)

Brasile – campione Sud America (CSV) (n.1 rm)

Argentina – vice campione Sud America (CSV) (n.6 rm)

Portorico – campione Centro e Nord America (NORCECA) (n.24 rm)

Canada vicecampione Centro e Nord America (NORCECA) (n.12 rm)

Francia – numero 4 ranking mondiale

USA – numero 7 ranking mondiale

Serbia – numero 9 ranking mondiale

Cuba – numero 13 ranking mondiale

Olanda – numero 15 ranking mondiale

Germania – numero 16 ranking mondiale

Messico – numero 17 ranking mondiale

Turchia – numero 18 ranking mondiale

Egitto-numero 19 ranking mondiale

Qatar – numero 20 ranking mondiale

Bulgaria – numero 21 ranking mondiale

Cina – numero 22 ranking mondiale

Il Qatar è all’esordio nella rassegna iridata.