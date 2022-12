Volley, Mondiale per Club maschile 2022: Trento batte Minas e vola in semifinale come primo nel girone

Il Trentino Itas Trento vola in semifinale come primo nel girone B al Mondiale per Club maschile 2022 di volley. Dopo il successo contro gli iraniani del Payton Club, i ragazzi di Angelo Lorenzetti hanno sconfitto in tre set i brasiliani dell’Itambé Minas (25-21, 25-23, 25-18) concludendo la loro fase a gironi a punteggio pieno. In semifinale Trento affronterà la perdente di Perugia-Sada Cruzeiro.

LA PARTITA – Subito break dei brasiliani sullo 0-2 all’inizio del primo set, ma Trento pareggia i conti sul 5-5 con un muro di Lavia. Dopo un botta e risposta tra le due squadre fino all’8-8, i ragazzi di Angelo Lorenzetti allungano sul 12-8 rimanendo in vantaggio per tutto il parziale, chiuso sul 25-21. Secondo set molto equilibrato e deciso dal break di Trento sul 20-18; Lavia porta i suoi a quattro punti di vantaggio sul 23-19, e Trento chiude con qualche rischio sul finale sul 25-23. Minas parte bene nel terzo set dove allunga sul 5-2, ma un errore di Vinicius riporta il punteggio in parità sul 6-6. Parallela di Michieletto per l’allungo dei trentini sul 9-7, e i ragazzi di Lorenzetti volano sul 15-9 con cinque punti consecutivi, non rischiando niente nella seconda parte di parziale e chiudendo i conti sul 25-18.