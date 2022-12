Volley, Mondiale per Club maschile 2022: Sada Cruzeiro medaglia di bronzo, Minas sconfitto in rimonta

Il Sada Cruzeiro è medaglia di bronzo al Mondiale per Club maschile 2022 di volley. I campioni in carica hanno sconfitto in quattro set e in rimonta i connazionali del Minas (31-29, 24-26, 21-25, 19-25) nella finalina valida per il terzo posto, chiudendo la competizione sull’ultimo gradino del podio. Ora attesa per il gran finale tra le due italiane Perugia e Trento.

LA PARTITA – Inizio di primo set equilibrato fino all’8-8, con il primo allungo di Minas sul 12-8. I padroni di casa rimangono in vantaggio fino al pareggio di Sada Cruzeiro sul 21-21, che da vita ad un grande finale di parziale chiuso ai vantaggi sul 31-29. Minas parte bene nel secondo set con subito un break sul 3-1, e rimane avanti fino al 14-14. Sorpasso del Sada Cruzeiro sul 21-22 e allungo sul 21-23 prima del nuovo equilibrio sul24-24, ma ad avere la meglio ai vantaggi questa volta sono gli ospiti che chiudono sul 24-26 pareggiando il conto dei set. Tre consecutivi degli ospiti all’inizio del terzo parziale (0-3). Parità sul 3-3 e tanto equilibrio fino all’11-11, con il break di Sada Cruzeiro che rimane avanti fino al 21-25 finale. Ultimo set dominato da Cruzeiro che trova il primo allungo sul 3-6 e il massimo vantaggio sull’11-20, prima di chiudere sul 19-25.