Volley maschile, ranking ultima chiamata per le Olimpiadi: regolamento e come funziona

Dopo l’Italvolley femminile anche quella maschile esce con le ossa rotte dal torneo Preolimpico che ci avrebbe potuto già garantire un pass per Parigi. E invece anche la Nazionale di Fefè De Giorgi delude e non riesce ad entrare tra le prime due della classifica in quel di Rio de Janeiro, con Germania e Brasile che invece festeggiano e possono prenotare il volo per la capitale francese. Certamente non il modo migliore in cui gli Azzurri avrebbero voluto terminare un’estate che già era stata caratterizzata dalla sconfitta europea in finale a Roma, ma in ottica Giochi del 2024 la situazione non è certamente compromessa. Il raggiungimento dell’obiettivo, infatti, potrebbe essere solo stata rinviato, dato che l’Italia si trova in una situazione ottimale a livello di ranking, tramite il quale verranno assegnati gli ultimi cinque pass per i prossimi Giochi estivi.

L’Italia è terza nella classifica aggiornata ad oggi, dietro solamente a Polonia e Stati Uniti che hanno già conquistato un posto alle prossime Olimpiadi. Un posto andrà ad una rappresentante africana (presumibilmente l’Egitto) dato che devono essere rappresentati a Parigi tutti i continenti. Restano, quindi, quattro posti, che in questo momento andrebbero a Italia, Argentina, Slovenia e Serbia. Il vantaggio rispetto a quella che potrebbe essere definita la prima inseguitrice, ovvero Cuba, è enorme: i punti di margine sono più di 100. Insomma, capitan Giannelli e compagni possono dormire sonni più o meno tranquilli. Ci sarà, però, comunque tanto da attendere e soprattutto bisognerà giocare bene nei prossimi impegni del 2024: il ranking FIVB che verrà infatti preso in considerazione è quello al termine della fase preliminare della Nations League 2024, in programma nel prossimo mese di giugno.

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

RANKING AGGIORNATO

1. Polonia 421.14 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

2. Stati Uniti 390.91 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

3. Italia 347.51

4. Giappone 340.30 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

5. Brasile 333.10 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

6. Argentina 314.35

7. Slovenia 307.12

8. Francia 306.80 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, Paese oranizzatore)

9. Serbia 253.22

10. Germania 242.16 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

11. Cuba 233.68

12. Canada 222.17 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

13. Olanda 214.58

14. Iran 211.10

15. Turchia 210.73