Volley maschile, Mondiali under 21 2023: l’Italia non si ferma, Brasile battuto 3-1 con un super Bovolenta

Prosegue alla grande l’avventura dell’Italia under 21 nel Mondiale maschile 2023 di categoria. A Manama gli Azzurri di coach Matteo Battocchio, campioni in carica, hanno battuto il Brasile per 3-1 con i parziali di 25-23, 31-29, 18-25, 25-21. Un risultato che consente all’Italia di prendere la testa della Pool F dopo due giornate della seconda fase, riscattando anche la sconfitta subita proprio dai verdeoro nella prima fase della manifestazione iridata.

Una partita di grandissimo equilibrio, che si è decisa su pochi punti. Battaglia serratissima nei primi due parziali, con il secondo set che ha rappresentato uno snodo cruciale nel suo esito finale ma che non ha mai visto l’Italia concedere set ball agli avversari fino al 31-29 in proprio favore. Nel terzo set il Brasile ha reagito prolungando la partita, che però è stata chiusa con decisione nel finale di quarto set. Trascinatore assoluto Alessandro Alberto Bovolenta, figlio dell’indimenticato Igor: 35 punti per lui, quasi il triplo di Riccardo Iervolino che con 13 punti a referto risulta il secondo marcatore azzurro. Più regolare il tabellino brasiliano, con quattro giocatori in doppia cifra tra cui spiccano i 14 punti di Oliveira Morais.