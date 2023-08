Volley maschile, Memorial Wagner 2023: l’Italia parte bene, battuta 3-0 la Francia

Nella partita amichevole valevole per il Memorial Wagner 2023 di volley maschile, torneo in ricordo dell’ex atleta e Ct della nazionale polacca Hubert Wagner, prematuramente scomparso nel 2002, l’Italia ha sconfitto la Francia con il punteggio di 3-0 (29-27, 25-21, 25-20). Gli azzurri di Fefé De Giorgi, scesi in campo per la prima sfida di questo quadrangolare, tappa di avvicinamento importante in vista degli Europei, hanno ottenuto un’importante vittoria contro i campioni olimpici in carica, guidati da Andrea Giani.

Dopo un primo set lottato e vinto solo di misura nel finale, l’Italia ha conquistao in maniera piuttosto agevole i restanti due ed è uscita vittoriosa dalla Tauron Arena di Cracovia, in Polonia. Miglior realizzatore Alessandro Michieletto con 13 punti, mentre spicca l’esordio con la nazionale maggiore di Alessandro Bovolenta, 28 anni dopo quello del papà Vigor. Azzurri impegnati nuovamente domani, sabato 19 agosto, contro la Slovenia alle ore 14.00