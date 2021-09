Volley maschile, Italia-Montenegro oggi in tv: orario e diretta streaming Europei 2021

by Deborah Sartori

Italia Volley - Foto Facebook Federazione Italiana Volley

Oggi in tv Italia-Montenegro: ecco come vedere la partita del girone B degli Europei 2021 di volley maschile. Dopo la netta e convincente vittoria all’esordio contro la Bielorussia, Giannelli e compagni vanno a caccia di altri tre punti. La squadra di Fefé De Giorgi non dovrà sottovalutare la formazione montenegrina, reduce da due sconfitte ma tutt’altro che arrendevole contro Bulgaria e Slovenia. L’appuntamento è per le ore 19.00 di domenica 5 settembre. Di seguito le informazioni per seguire la partita.

STREAMING E TV – La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN, ma anche in chiaro su Rai Sport + HD e in streaming su RaiPlay. Inoltre, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, cronaca e commento al termine, oltre a classifiche e risultati aggiornati in tempo reale.