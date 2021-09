Volley maschile, Italia-Bulgaria oggi in tv: orario e diretta streaming Europei 2021

by Deborah Sartori

Nazionale Italiana di volley, Europei 2021 - Foto Cev

Domani in tv Italia-Bulgaria: ecco come vedere la partita del girone B degli Europei 2021 di volley maschile. Gli uomini di Fefé De Giorgi, dopo Bielorussia e Montenegro, incontrano la più ostica Bulgaria. Giannelli e compagni vanno a caccia di altri punti per continuare al meglio l’avventura nella rassegna continentale. L’appuntamento è per le ore 15.45 di lunedì 6 settembre. Di seguito le informazioni per seguire la partita.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

PROGRAMMA COMPLETO: ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE

IL REGOLAMENTO E LA FORMULA

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

I TELECRONISTI RAI E DAZN

GLI AZZURRI CONVOCATI