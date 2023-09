Volley maschile, Europei 2023: la Slovenia supera 3-1 lo scoglio Ucraina ed è in semifinale

La Slovenia batte 3-1 l’Ucraina e torna in semifinale negli Europei 2023 di volley. Nel primo set dopo un’iniziale fase di equilibrio allunga la Slovenia grazie soprattutto allo schiacciatore di Verona Rok Mozic, che buca con continuità il muro avversario nella fase centrale del set. L’Ucraina è molto fallosa e non riesce a ingranare complice anche i numerosi errori al servizio, ed è così costretta a capitolare per 25-17. Nel secondo set la Slovenia mette subito la testa avanti ma non riesce a scappare via complice una coriacea Ucraina che risponde colpo su colpo. Cebulj e Urnaut da una parte e Plotnytskyi e Tupchii dall’altra mettono in scena un grande duello e si va punto a punto fino ai vantaggi. Entrambe le formazioni hanno a disposizione diversi set point, sempre prontamente annullati dalla squadra rivale fino al definitivo 31-29 in favore della Slovenia.

Terzo parziale completamente di marca ucraina, con i gialloblù che allungano presto nel set e mantengono un vantaggio considerevole fino ai set point. Qui la Slovenia ricuce fino al -3, ma un primo tempo di Shchurov chiude il parziale 25-21 per l’Ucraina e manda la gara al quarto set. Quarto parziale molto combattuto, ci prova l’Ucraina a prendere il largo sul +4, ma il vantaggio viene rintuzzato prontamente da un Kozamernik dominante a muro. L’Ucraina trascinata da un Plotnytskyi da 20 punti totali arriva fino al +2 sul 22-20, ma la maggior esperienza della formazione slovena si fa sentire e il capitano Urnaut chiude la pratica 25-23 e manda i suoi in semifinale. Si tratta della terza semifinale continentale consecutiva per la Slovenia, che contro la vincente del quarto di finale di domani tra Polonia e Serbia, cercherà di ritornare in finale.