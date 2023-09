Volley maschile, Europei 2023: comodo successo della Francia 3-0 sulla Romania, è semifinale

La Francia stende con un rotondo 3-0 la Romania e stacca il pass per la semifinale agli Europei 2023 di volley. La nazionale romena non è riuscita a bissare il miracolo della fase a gironi, dove proprio la vittoria 3-1 sui transalpini ha permesso loro l’accesso alla fase ad eliminazione diretta. Primo set molto combattuto, in cui è la Romania a portarsi avanti per prima e a condurre per buona parte del parziale. La Francia però si riprende nel finale con Patry e Chinenyeze che salgono in cattedra e suggellano una striscia di 7 punti a 2 con cui i transalpini portano a casa il primo set per 25-22.

Secondo set a senso unico, con la Romania che non riesce ad entrare in partita. La Francia ne approfitta sin da subito e si porta sul 6-0, vantaggio che riuscirà a mantenere piuttosto agevolmente per tutto il resto del parziale, chiuso 25-14. Nel terzo set parte bene la Romania, che mette la testa avanti sin da subito, pur senza riuscire a staccare la Francia nel punteggio. Nella seconda metà di parziale però la nazionale romena prende il largo arrivando anche sul +5 e successivamente ad avere tre set point per riaprire la contesa. L’esperienza della Francia però si fa sentire, e prima Patry poi Brizard, complice anche qualche errore di troppo della Romania in ricezione, permettono ai transalpini di rimontare e chiudere 27-25. La nazionale allenata da Andrea Giani attende ora di sapere chi sarà il prossimo avversario in semifinale, ovvero una tra Italia e Olanda.