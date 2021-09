Volley maschile, Europei 2021. De Giorgi: “Dobbiamo continuare così, con la giusta mentalità”

“Noi questo girone lo vogliamo e lo dobbiamo interpretare cercando sempre di vincere e di migliorare. Siamo una squadra nuova e mettere esperienza nel nostro bagaglio è sempre importante. Dobbiamo e vogliamo progredire”. Queste le parole di Ferdinando De Giorgi, ct della Nazionale maschile di volley, dopo la vittoria contro la Slovenia negli Europei 2021. Una partita giocata contro un avversario difficile, ma portata a casa con autorità: “Il team è compatto, tutti si aiutano fra loro”, continua il ct Azzurro ai microfoni di RaiSport. “In più ci sono ragazzi forti. Dobbiamo continuare così, giocando sempre con la giusta mentalità. La Slovenia è una squadra forte ed esperta: siamo stati bravi nel primo set a non mollare e poi siamo stati sempre sul pezzo”. De Giorgi ha speso poi parole di elogio per Simone Giannelli, ancora tra i protagonisti della vittoria: “È il nostro capitano e il nostro punto di riferimento. Con questa nuova squadra ha anche il gusto di aiutare tutti nel trovare la giusta alchimia”.

E proprio Giannelli ha poi aggiunto: “Noi vogliamo stare ‘attaccati’ al punto e al set sempre. Non siamo partiti bene; poi, con una buona difesa e qualche buon attacco, abbiamo portato a casa il primo set e a seguire la partita. Siamo contenti per questo passo in avanti: la Slovenia è buona squadra, non era un match facile oggi”. Con questa vittoria, l’Italia ha conquistato matematicamente il passaggio del turno come prima del girone B. Girone che si chiuderà domani, giovedì 9 settembre, con la sfida contro la Repubblica Ceca.