Volley, Manfredi: “Gli Europei in casa sono stati una scommessa vinta”

Momento di tirare le somme e di fare i bilanci per gli Europei di Volley che le nostre Nazionali hanno giocato in casa. A tracciare una linea completa di quello che è stato, oltre al risultato sportivo, è stato il Presidente della Federazione, Giuseppe Manfredi.

Manfredi: “Si è chiuso un mese di grandi emozioni legate alla pallavolo. Per mesi abbiamo lavorato duramente all’organizzazione dei Campionati Europei 2023 ma siamo stati ampiamente ripagati dai risultati raccolti in ogni città. Quando due anni fa abbiamo deciso di lanciarci in questo ambizioso progetto il nostro obiettivo principale era regalare alla maggior parte degli appassionati italiani la possibilità di vedere dal vivo le nostre nazionali, oltre ad alcune delle migliori squadre del continente. La risposta del pubblico è andata oltre ogni aspettativa; per le gare delle nazionali, infatti, abbiamo registrato sempre il sold-out, ma anche nelle altre giornate gli spettatori hanno dimostrato un grande interesse verso il volley”. Manfredi infatti spiega: “Uno dei dati che ha colpito di più è la percentuale di riempimento totale dei palazzetti, per l’Europeo femminile parliamo 68,5% e del 74% per il torneo maschile. Sono dei numeri eccezionali che dimostrano un interesse diffuso per il volley, capace di andare anche oltre le nazionali azzurre. In totale abbiamo venduto oltre 93.500 biglietti, per un incasso totale che sfiora i 3 milioni di euro, per la precisione 2.941.723,45 euro“.

E ancora: “Il grandissimo interesse riscosso dagli Europei è testimoniato anche dai numeri televisivi, social e dall’attenzione della carta stampata. I dati testimoniano che la nostra è stata una scommessa vinta, l’ampia copertura di RAI e SKY ha contribuito a tenere sempre vivo l’interesse, garantendo un racconto giornaliero, così come hanno fatto i principali quotidiani che hanno riservato ampio spazio alle imprese delle formazioni azzurre e non solo. Lo stesso discorso vale per i social network: i numeri dei profili federali hanno registrato una crescita continua e più in generale abbiamo potuto apprezzare come migliaia di utenti abbiano portato nelle principali tendenze sia le nazionali azzurre, che i Campionati Europei 2023“.

In conclusione: “Tutto questo ovviamente non sarebbe stato possibile se non grazie a un perfetto gioco di squadra, perché lo sforzo organizzativo è stato davvero notevole. Voglio ringraziare ancora una volta il presidente Boricic e la CEV perché per mesi abbiamo lavorato di comune accordo, con l’obiettivo di organizzare un evento indimenticabile. Eccezionale, come sempre, è stato il contributo dei comitati FIPAV locali, che ancora una volta si sono dimostrati all’altezza e hanno affiancato perfettamente la FIPAV centrale. In questa meravigliosa avventura non è mancato l’apporto determinante delle istituzioni governative a livello nazionale e locale: ci hanno dato fiducia e sono certo che abbiamo ampiamente ripagato le loro aspettative. Se l’apertura degli Europei è stata la cornice unica e indimenticabile dell’Arena di Verone, il coronamento degli Europei è stata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ancora una volta ha dimostrato la sua grande passione per le nazionali azzurre e per la pallavolo. Sono fortemente convinto che questo Europeo lascerà una grande eredità e tutto il nostro mondo saprà lavorare al meglio per far crescere sempre di più l’intero movimento pallavolistico italiano”