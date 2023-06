Volley, l’Italia di De Giorgi si ritrova a Cavalese

Il commissario tecnico della Nazionale azzurra maschile di pallavolo, Ferdinando De Giorgi, ha convocato per un mini collegiale, in programma da domani al 15 giugno a Cavalese, i seguenti atleti: Riccardo Sbertoli, Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Leonardo Scanferla, Edoardo Caneschi, Nicola Salsi, Lorenzo Sala, Tommaso Guzzo, Giulio Magalini, Simone Giannelli, Roberto Russo, Alessandro Piccinelli, Alberto Pol, Damiano Catania, Simone Anzani e Gianluca Galassi. Lo staff sarà composto da: Massimo Caponeri, Vincenzo Fanizza, Luca Leoni, Oscar Berti, Fabio Rossin, Piero Benelli, Simone Cruciani, Vittorio Sacripanti ed Emanuele Carpentieri. Nel frattempo, si è conclusa la Week 1 di Volleyball Nations League, con i ragazzi di De Giorgi che hanno chiuso con un bilancio di due vittorie su quattro gare giocate in Canada.