Volley, Italia-Tailandia domani in tv: canale, orario e diretta streaming Nations League femminile 2021

by Deborah Sartori

Torneo di Montreux - Foto FederVolley

Italia-Tailandia sarà visibile domani in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming la sfida delle azzurre valevole per il girone della Volleyball Nations League femminile 2021. Ultima partita nella “bolla” di Rimini per il giovane gruppo di coach Bregoli, che proverà a chiudere con il sorriso contro la non irresistibile Tailandia. La formazione asiatica è infatti ultima in classifica con una sola vittoria, ottenuta contro la Germania. La partita è in programma alle ore 13.00 di domenica 20 giugno: di seguito le informazioni per vederla.

La partita verrà trasmessa in diretta dal canale La7d con il commento tecnico di Maurizia Cacciatori e la telecronaca di Paolo Pellacani, oltre che in streaming su La7.it. Tutti gli incontri della VNL saranno inoltre visibili in diretta streaming in abbonamento sul canale streaming della FIVB Volleyball World TV. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata istante per istante, la cronaca, il commento e la classifica aggiornata per non perdersi davvero nulla.