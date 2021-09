Volley, Italia-Slovenia in tv domani: orario e diretta streaming finale oro Europei 2021

by Deborah Sartori

Gianluca Galassi (Italia), Europei 2021 volley - Foto Cev

Domani in tv Italia-Slovenia, finale per l’oro degli Europei 2021 di volley maschile: ecco le informazioni per vederla. La formazione slovena guidata da Alberto Giuliani ha sconfitto, un po’ a sorpresa, i padroni di casa della Polonia, conquistando così la sua quarta finale continentale. Dall’altra parte della rete ci sarà la nuova Italia di De Giorgi, che si è sbarazzata della Serbia in quattro set. L’appuntamento è per le ore 20.30 di domenica 19 settembre. Di seguito le informazioni per seguire la partita.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV

PROGRAMMA COMPLETO: ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE

IL REGOLAMENTO E LA FORMULA

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

I TELECRONISTI RAI E DAZN

GLI AZZURRI CONVOCATI