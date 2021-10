Volley, Italia-Polonia in tv domani: orario e diretta streaming semifinale Mondiali U21 2021

by Deborah Sartori

Nazionale Under 21 Volley maschile - Foto Fipav

Domani in tv Italia-Polonia, semifinale dei Mondiali Under 21 2021 di volley maschile: ecco le informazioni per vederla. La squadra Angiolino Frigoni ha condotto fin qui una grande rassegna iridata e vuole ottenere un altro successo per accedere alla finalissima. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione polacca, che finora ha incassato una sola sconfitta. Chi conquisterà il pass per la finale per l’oro? L’appuntamento è per le ore 19.00 di sabato 2 ottobre. Di seguito le informazioni per seguire la partita.

