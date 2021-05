Volley, Italia-Polonia domani in tv: canale, orario e diretta streaming Nations League maschile 2021

by Deborah Sartori

Italia Volley - Foto Facebook Federazione Italiana Volley

Italia-Polonia sarà visibile domani in tv: ecco canale, orario e come vedere in diretta streaming la sfida valida per il girone della Volleyball Nations League maschile 2021. Gli azzurri esordiscono nella bolla di rimini contro i polacchi di Vital Heynen, che arrivano con la formazione al completo e potranno affidarsi ad un fuoriclasse come Leal. Gli azzurri saranno guidati da coach Antonio Valentini e si presentano invece con un gruppo giovane privo dei big. La partita è in programma alle ore 19.30 di venerdì 28 maggio: di seguito le informazioni per vederla.

DIRETTA TV E STREAMING

La partita verrà trasmessa in diretta dal canale La7d con il commento affidato a Bruno Vesica e Fabio Vullo, oltre che in streaming su La7.it. Tutti gli incontri della VNL saranno inoltre visibili in diretta streaming in abbonamento sul canale streaming della FIVB Volleyball World TV. In alternativa, Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale aggiornata istante per istante, la cronaca, il commento e la classifica aggiornata per non perdersi davvero nulla.