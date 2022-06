Volley, Italia-Cina in tv domani: canale, orario e diretta streaming VNL femminile 2022

by Deborah Sartori

Abbraccio Nazionale femminile di volley - Foto Anatrini/Fipav

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Cina, sfida valevole per la Week 1 della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le azzurre di Davide Mazzanti vogliono chiudere in bellezza questa prima settimana del torneo, nonostante le fatiche: si tratta della terza partita in tre giorni consecutivi. D’altra parte, la formazione cinese non farà sconti e proverà a conquistare altri punti importanti per la classifica. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 15.00 italiane di sabato 4 giugno ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Uno con la telecronaca di Roberto Prini e il commento di Rachele Sangiuliano (e in streaming su Sky Go e Now). In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale aggiornata minuto per minuto, la cronaca al termine, risultati e classifiche in tempo reale per non perdersi davvero nulla.