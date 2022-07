Volley, Italia-Brasile in tv domani: canale, orario e diretta streaming finale primo posto VNL femminile 2022

by Deborah Sartori

Nazionale femminile di volley - Foto Fipav

Inizia il conto alla rovescia per Italia-Brasile, finale per il primo posto della Volley Nations League (VNL) femminile 2022. Le azzurre di Davide Mazzanti, reduci dalla vittoria contro le padrone di casa della Turchia, vogliono centrare il bersaglio grosso per fare il pieno di entusiasmo in vista dei Mondiali. Dall’altra parte della rete ci sarà però la formazione verdeoro di Zé Roberto, che in semifinale ha battuto la Serbia di Santarelli. Chi si aggiudicherà vittoria e titolo? L’appuntamento è per le ore 17.30 italiane di domenica 17 luglio ad Ankara, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv su Sky Sport Uno (e in streaming su Sky Go e Now) e in streaming gratuito su Rai Play 2. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, i risultati e le classifiche aggiornate in tempo reale per non perdersi davvero nulla.