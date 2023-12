Volley in lutto: a 93 anni è morto Gianfranco Briani, per oltre trent’anni segretario generale Fipav

Lutto nel mondo del volley italiano. A 93 anni è morto Gianfranco Briani, per oltre trent’anni segretario generale della Fipav. Fiorentino, nato nel febbraio del 1930, è scomparso per via di una polmonite bilaterale e lascia moglie e tre figli. Oltre a diversi incarichi nel Coni, dal 1961 al 1989 e poi dal 1995 al 1997, è stato segretario generale della Fipav, lavorando alacremente per la diffusione della pallavolo in Italia e nel mondo.