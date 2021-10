Volley, highlights Italia-Russia: trionfo azzurro nella finale dei Mondiali U21 2021 (VIDEO)

by Deborah Sartori 10

I video highlights di Italia-Russia, finale dei Mondiali Under 21 2021 di volley maschile: Azzurrini sul tetto del Mondo. La squadra di Angiolino Frigoni ha iniziato il match determinata, spingendo dai nove metri e lavorando bene in ogni fondamentale. La Russia, Campione d’Europa in carica, fatica a trovare spazi e davanti al pubblico di Cagliari deve arrendersi in appena tre set agli Azzurrini (25-19, 25-22, 25-20). Alessandro Michieletto, già oro agli Europei senior, con i suoi 17 punti trascina la squadra verso un altro trionfo in questa magica estate per la pallavolo italiana. In alto le immagini salienti del match.

LA CRONACA DELLA PARTITA

