Volley, FIPAV delibera staff nazionali di De Giorgi e Velasco

Al termine della riunione del Consiglio Federale della Fipav, che si è tenuta oggi a Roma, sono stati deliberati gli staff tecnici delle nazionali azzurre. Per quanto riguarda la nazionale seniores maschile, Ferdinando De Giorgi (1° Allenatore), Massimo Caponeri (2° Allenatore), Nicola Giolito (Assistente Allenatore e Preparatore Atletico), Giacomo Tomasello (Assistente Allenatore). Per quanto riguarda la nazionale seniores femminile: Julio Velasco (1° Allenatore), Massimo Barbolini (2° Allenatore), Lorenzo Bernardi (3° Allenatore), Manuela Leggeri (Assistente Allenatore). Per quanto riguarda l’U22 maschile: Vincenzo Fanizza (1° Allenatore e Assistente Allenatore Nazionale seniores), Mario Di Pietro (2° Allenatore), Giacomo Bozzo (Assistente Allenatore).