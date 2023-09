Volley, nuova finale Italia-Polonia: azzurri a caccia del bis d’oro agli Europei 2023

Un anno dopo è ancora sfida Italia-Polonia per il titolo, ma a campi invertiti: è il PalaLottomatica di Roma ad ospitare la finale degli Europei maschili 2023 di volley. Ai Mondiali dello scorso anno invece sono stati i polacchi di Nikola Grbic a giocare in casa, a Danzica, che sono usciti sconfitti in quattro set e si sono dovuti accontentare dell’argento. Gli azzurri di Fefé De Giorgi vogliono ripetere quel risultato per trionfare davanti al proprio pubblico e centrare il bis continentale dopo l’oro vinto a sorpresa nel 2021. Due anni fa, infatti, De Giorgi era appena arrivato sulla panchina di un’Italia reduce dalla delusione olimpica ed un gruppo rinnovato riuscì a riportare il Bel Paese sul gradino più alto. Quel gruppo si è poi ripetuto ai Mondiali ed ora non vuole smettere di sognare.

Nell’ultimo confronto in Italia tra le due formazioni, nella finale per il terzo posto della Volleyball Nations League 2022 a Bologna, gli azzurri non sono riusciti ad avere la meglio. Giannelli e compagni però non si sono mai espressi al massimo nella VNL (unico neo fin qui di questa squadra) ed ora, nella finalissima degli Europei, è tutta un’altra storia. Gli uomini di Fefé De Giorgi sono stati pressoché perfetti nella semifinale contro i campioni olimpici della Francia, spazzati via in tre set. Una prestazione eccellente sotto tutti i punti di vista, che gli azzurri dovranno ripetere nell’atto conclusivo per provare a fermare i polacchi, reduci dalla semifinale vinta in quattro set contro una mai doma Slovenia. La Polonia ha aperto l’estate vincendo la VNL 2023 ed ora va a caccia di un trionfo continentale che manca dal 2009 per rendere questo anno indimenticabile.

Non mancano le defezioni da entrambe le parti. La Polonia si è trovata a fare a meno del capitano Bartosz Kurek, rientrato in patria per via di un infortunio muscolare. Roberto Russo, infortunatosi nel quarto di finale contro l’Olanda, è invece ancora a disposizione del Ct, anche se difficilmente scenderà in campo in finale. Il centrale azzurro non ha riportato lesioni, ma i tempi sono molto stretti per un recupero completo. Si tratta comunque di due grandi formazioni, che sicuramente regaleranno spettacolo al PalaLottomatica di Roma: chi solleverà il trofeo? Non resta che seguire l’attesissima finale, in programma alle ore 21.00 di sabato 16 settembre.