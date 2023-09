Volley femminile, preolimpico 2023: la Germania parte forte, 3-0 alla Thailandia

di Michele Muzzarelli 28

Buon esordio per la Germania in quel di Lodz, sede della Pool C del torneo preolimpico di volley femminile. Le teutoniche hanno infatti battuto la Thailandia per 3-0 (25-22, 25-22, 25-20), iniziando così al meglio l’avventura nel girone che include anche l’Italia di Davide Mazzanti. Grande equilibrio nei primi due set, in cui le asiatiche sono rimaste punto a punto fino alle fasi decisive del parziale, quando le tedesche hanno sempre dimostrato qualcosa in più. Il terzo set è stato invece maggiormente gestito dalla Germania, capace di condurre fin dall’inizio. A fine partita sono 16 i punti di Camilla Weitzel, miglior marcatrice tedesca. In doppia cifra anche Alsmeier e Drewniok (11 punti), oltre a Scholzel con 10 punti a referto. Alla Thailandia non bastano i 15 punti di Moksri.

CALENDARIO COMPLETO POOL C: DATE, ORARI E TV

CALENDARIO ITALIA: DATE, ORARI E TV

FORMULA E REGOLAMENTO: CHI SI QUALIFICA PER PARIGI 2024

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO