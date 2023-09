Volley femminile, preolimpico 2023: la Germania concede il bis, Colombia ko in quattro set

Seconda vittoria in altrettanti match per la Germania nella Pool C del preolimpico di volley femminile, in corso di svolgimento a Lodz in Polonia. Le tedesche hanno battuto la Colombia nel primo match di giornata, con il punteggio di 3-1 (23-25, 28-26, 25-19, 25-14). Una rimonta complicata nel secondo set, poi decisamente in discesa negli altri due parziali. In attesa degli altri match di oggi, tra cui quello dell’Italia con la Slovenia, la Germania si porta così a quota 6 punti mentre la Colombia, già sconfitta nelle scorse ore dagli Stati Uniti, resta ferma a quota 0. A fine partita il tabellino esalta i 22 punti di Lina Alsmeier e i 18 di Camilla Weitzel, mentre alla Colombia non bastano i 19 punti di Ana Karina Olaya Gamboa e i 18 di Dayana Segovia.

Il primo set si è aperto all’insegna del grande equilibrio, con una Colombia molto efficace in battuta e capace di sfruttare al meglio le indecisioni delle tedesche in ricezione. Una battaglia punto a punto che vede il break delle sudamericane sul 20-18 grazie a due muri consecutivi di Marin, autrice anche di tre ace nel primo parziale. Le tedesche provano a rientrare ma alla fine cedono per 25-23. Anche l’avvio di secondo set è favorevole alla Colombia, che scappa subito via sull’8-4 e sembra poter controllare la situazione sul 19-14 grazie agli attacchi di un’ispirata Segovia. All’improvviso però la Germania torna sotto e dopo essere stata in svantaggio per tutto il set mette il muso avanti sul 23-22: il parziale si decide ai vantaggi, la Colombia annulla le prime tre set ball ma alla quarta capitola sul 28-26 grazie all’ace di Weitzel.

Le colombiane accusano il colpo e il terzo set si decide nelle prime fasi. La Germania infatti trova subito il 4-0 iniziale e ben presto allungano, doppiando le avversarie sul 16-8. Solo nelle fasi finali del parziale le teutoniche concedono qualcosa, con la Colombia che orgogliosamente cerca di tornare sotto ma alla fine deve cedere per 25-19. Copione molto simile anche nel quarto set, ma stavolta le sudamericane sembrano crederci ancora meno: la Germania scappa sul 12-6 e domina fino al 25-14 che pone fine alle ostilità.