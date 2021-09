Volley femminile, Italia-Serbia domani in tv: orario e diretta streaming finale oro Europei 2021

by Deborah Sartori

Muro Italia, Europei 2021 di volley femminile - Foto Cev

Domani in tv Italia-Serbia: ecco come vedere la finale per l’oro degli Europei 2021 di volley femminile. Le due formazioni sono già certe di una medaglia ma tutt’altro che sazie e pronte a lottare per aggiudicarsi il titolo continentale. La Serbia, dopo aver superato non senza fatica la Turchia, partono favorite e cercheranno di confermarsi davanti al pubblico di casa. Le azzurre di Davide Mazzanti proveranno a sovvertire il pronostico e vendicare l’eliminazione ai quarti di Tokyo 2020, ma anche la finale dei Mondiali 2018 e la semifinale degli Europei 2019. Il confronto si ripete: chi solleverà il trofeo? L’appuntamento è per le ore 20.00 di sabato 4 settembre. Di seguito le informazioni per seguire la partita.

STREAMING E TV – La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN per gli abbonati, ma anche in chiaro sulla Rai Tre e in streaming su RaiPlay. Inoltre, Sportface vi terrà informati con una diretta testuale, cronaca e commento al termine, oltre a classifiche e risultati aggiornati in tempo reale.