Volley femminile, l’Italia di Mazzanti batte la Bulgaria a Siena: “Siamo soddisfatti”

by Davide Triolo

Davide Mazzanti - Italia - Foto Facebook ufficiale Fipav

“Abbiamo disputato quattro partite importanti, lavorando bene con continuità e affrontando due Nazionali che ci hanno consentito di testarci e crescere. Qualche volta siamo stati un po’ disordinati, ma nel complesso possiamo essere soddisfatti in vista della lunga estate che ci attende”. Queste sono le considerazioni di Davide Mazzanti dopo l’ultimo test in Toscana dell’Italia di volley femminile; sul parquet di Siena, le azzurre hanno sconfitto la Bulgaria con un convincente 3-1 (25-20; 22-25; 25-14; 25-20), mostrando il proprio valore così come accaduto agli ultimi Europei. Prestazione corale strepitosa dell’Italia al Palaestra, con Enweonwu particolarmente in evidenza grazie a 12 punti personali. Le stelle italiane, tra le brillante anche la solita Malinov, non hallo lasciato scampo alle insidiose avversarie, con il successo sulle bulgare come ciliegina sulla torta di un ciclo di quattro incontri. L’Italia della pallavolo femminile ha dimostrato di non avere seconde linee, ma tante prime: ottimo segnale per il roseo movimento nostrano.