Volley femminile, Europei 2023: presentata la tappa che si svolgerà a Monza

Nella giornata odierna, presso la sede della Regione Lombardia, a Milano, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della tappa di Monza dei Campionati Europei di pallavolo femminile 2023. Nell’occasione è stata esposta al pubblico la coppa destinata alla squadra vincitrice degli Europei, protagonista dell’EuroVolley Tour, che sta toccando tutte le nove città italiane che, tra agosto e settembre 2023, saranno sedi degli Europei maschili e femminili. In mattinata sono intervenuti Giuseppe Manfredi, presidente della Federazione Italiana Pallavolo; Piero Cezza, presidente del Comitato Regionale Fipav Lombardia; Maurizia Cacciatori, grande campionessa azzurra e Ambassador dell’EuroVolley Tour; Lara Magoni, sottosegretario con delega a Sport e Giovani della Regione Lombardia; Viviana Guidetti, assessore allo Sport del Comune di Monza, in rappresentanza del sindaco Paolo Pilotto.

Tra i presenti all’evento anche Claudia Giordani, vicepresidente del CONI; Marco Riva, presidente del CONI Lombardia; Stefano Bellotti, segretario generale Fipav; Davide Anzalone, consigliere nazionale Fipav; Massimo Sala, presidente del Comitato Territoriale Fipav Milano Monza Lecco, e i rappresentanti degli sponsor Doctor Glass, BigMat e Bper.

Ad aprire la conferenza stampa è stato il sottosegretario Lara Magoni: “Sono veramente emozionata, da bergamasca per me Maurizia Cacciatori è stata la pallavolo con i successi con la Foppapedretti. La Lombardia è protagonista a Monza con questa rassegna, ringrazio l’assessore Viviana Guidetti. Vedremo giocare le azzurre sul nostro territorio: le donne non ci hanno mai tradito in questi percorsi e faccio loro un caloroso in bocca al lupo. Regione Lombardia è al fianco dello sport e del volley”.

A seguire è intervenuti l’assessore Viviana Guidetti: “È un onore avere un evento così grande a Monza, con 4 giorni dal 16 al 19 agosto; porto i saluti del sindaco Paolo Pilotto. Per la cittadinanza è un evento importantissimo, un’occasione unica. Per tutto l’anno abbiamo potuto ammirare due squadre di serie A nella nostra città, ora arriva un Europeo in estate. Crediamo molto nello sport fin dall’età più tenera. Siamo molto attivi sotto questo punto di vista: abbiamo sottoscritto una serie di convenzioni con le scuole per la disponibilità di palestre comunali e quest’anno anche provinciali”.

Il presidente della FIPAV Giuseppe Manfredi ha poi preso la parola, esaltando le prestazioni degli azzurri: “È stato un anno straordinario per le nostre nazionali, ricordo in particolare una giornata eccezionale, con quattro medaglie d’oro in contemporanea, quando eravamo ad Ankara a seguire la finale di VNL ed eravamo collegati con altri tre campi che ci hanno regalato grandi gioie. Non so se possa essere un anno ripetibile, ma di certo non nasce per caso, ma viene da un lavoro fatto nel corso del tempo da tanti prima di me e di noi”.

“Ci auguriamo di tornare sul podio e cercare di giocarci una finale; è il coronamento del lavoro, di tanti sacrifici e dell’impegno di Fipav, degli staff, degli atleti e di tutto il movimento. La nostra medaglia più importante l’abbiamo vinta quest’anno a gennaio quando abbiamo superato il livello pre-Covid, con oltre 300mila tesserati. Tutte le nostre società hanno beneficiato dei risultati delle nostre nazionali. Siamo felicissimi, il nostro obiettivo è avere quanti più ragazzi e ragazze possibili in palestra”, ha concluso il numero uno della FIPAV.

“Sono una donna privilegiata, ho vissuto una carriera meravigliosa. Ai miei figli dico che la cosa più importante non sono le medaglie e i trofei vinti, ma il percorso che ho vissuto. Abbiamo qui davanti a noi una coppa di una bellezza eccezionale: se la guardo da sportiva, vedo cosa ci sta dietro: gli allenamenti, i bagher, i palleggi, le schiacciate. Da madre, invece, vedo i sogni dei bimbi e dei ragazzi; dietro ai loro sogni c’è la nostra responsabilità di farli crescere con valori importanti”, ha concluso Maurizia Cacciatori.