Volley femminile, Europei 2023: a Firenze cresce l’attesa per l’arrivo dell’Italia

A Firenze sale l’attesa per l’arrivo della Nazionale femminile di volley in occasione degli Europei 2023. La città toscana ospiterà sei gli match a Palazzo Wanny da sabato prossimo a martedì 29: quattro degli ottavi di finale e due dei quarti. Le ragazze guidate da Davide Mazzanti sono la squadra da battere e questa sera affronteranno la Bosnia dopo aver già sconfitto Romania, Svizzera e Bulgaria.

Il presidente regionale Fipav, Giammarco Modi, si è detto entusiasta dell’evento: “Si tratta di un avvenimento molto importante, non soltanto per gli amanti del volley ma anche per gli sportivi in generale fiorentini e toscani perché ci sarà la possibilità di vedere giocare le migliori squadre a livello europeo nella nostra città a Palazzo Wanny, che per la prima volta ospita un evento internazionale di pallavolo e sicuramente sarà la cornice adeguata per assistere a un grande spettacolo. L’invito è a partecipare numerosi, a tifare e ad applaudire le azzurre campionesse in carica augurandoci che il nostro tifo possa trascinarle fino alla finale di Bruxelles”.