Volley femminile, Europei 2021: l’Italia fatica ma vince 3-1 con la Slovacchia

by Deborah Sartori

Cristina Chirichella - Mondiali femminili 2018 - Foto FIPAV

L’Italia vince 3-1 (25-19, 25-18, 25-27, 25-17) contro la Slovacchia nel match valevole per la Pool C degli Europei 2021 di volley femminile. Altri tre punti per la squadra di Davide Mazzanti, che rimane a punteggio pieno ma concede ancora troppi errori alle avversarie. La Slovacchia dell’italiano marco Fenoglio si esalta nel terzo set e allunga la partita, ma le azzurre ritrovano la concentrazione per chiudere la partita. Prestazione sottotono per le azzurre, che dovranno tornare a crescere in vista della ben più ostica Croazia. Di seguito la cronaca del match.

LA PARTITA – Avvio contratto dell’Italia (4-4), che passa in vantaggio con una grande azione finalizzata da Pietrini (8-7). La Slovacchia risponde punto a punto (14-14), ma le azzurre piazzano l’allungo (18-15) e vanno a chiudere il set con un agevole 25-19. Sylla e compagne tornano in campo determinate (2-0), crescono a muto e trovano subito un break (6-3). L’Italia allunga (12-6) e risponde al tentativo di recupero avversario (14-10, 17-11), andando a chiudere il secondo set sul punteggio di 25-18.

Nel terzo set torna la lotta punto a punto, con la Slovacchia che passa in vantaggio (8-9) e prova a scappar via (10-13). L’Italia fatica terribilmente (13-16) ma riesce a ricucire e tornare avanti (19-18). Nel finale però la Slovacchia si esalta (22-24) mentre le azzurre pagano il calo di concentrazione e cedono ai vantaggi (25-27). L’Italia prova a cambiare marcia nel quarto set (4-2) e scappa via (12-7), nonostante un gioco ben lontano dall’essere fluido. La Slovacchia non riesce più a tornare sotto (17-12) e le azzurre chiudono 25-17 il set che vale la vittoria da tre punti.