Volley femminile, Europei 2021: Italia vince facile, 3-0 all’Ungheria

by Deborah Sartori

Cristina Chirichella e Mochi De Gennaro - Italvolley femminile - Foto Profilo Facebook FIPAV

L’Italia batte con un secco 3-0 (25-16, 25-15, 25-19) l’Ungheria nel match valido per la Pool C degli Europei 2021 di volley femminile. Seconda partita e secondo successo convincente per la squadra di Davide Mazzanti, che sta sfruttando queste partite contro avversarie modeste per crescere nel gioco. Le azzurre sono ora seconde nel girone alle spalle della Croazia di Santarelli, che ha giocato però una partita in più. Di seguito la cronaca della partita.

LA PARTITA – L’Ungheria parte bene mettendo pressione al servizio (0-2), ma le azzurre si sbloccano subito e un errore ungherese vale il sorpasso (3-2). Le azzurre scappano subito via (9-4), le ungheresi provano a ricucire (11-8) ma si arrendono all’allungo dell’Italia con due ace consecutivi di Egonu (17-10). Le azzurre faticano a trovare continuità (18-11) ma chiude senza problemi il set (25-16). Nel secondo set Pietrini va subito a segno (1-0), l’Ungheria trova il doppio vantaggio grazie al servizio (2-4) ma le azzurre completano il sorpasso rapidamente (5-4). Orro varia molto e la squadra scappa via (11-6), allunga (21-12) e chiude il set 25-15. L’Ungheria ci riprova in avvio di terzo set (4-5), ma i tanti cambi operati da coach Guslazk facilitano l’allungo azzurro (12-6). L’Italia procede spedita (18-11) e pur concedendo qualcosa nel finale chiude senza affanno il set (25-19) che vale la vittoria.