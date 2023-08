Volley Europei maschili 2023, Zanini: “Italia squadra fortissima, merita i titoli conquistati”

Il commissario tecnico della Nazionale belga maschile di volley, Emanuele Zanini, a poche ore dalla partita d’esordio degli Europei 2023 contro l’Italia, ha parlato nel media meeting: “L’Italia è una squadra fortissima con dei valori importanti e ha dimostrato sul campo di meritare i titoli che negli ultimi due anni ha conquistato. Per noi sarà una gara difficilissima e molto dipenderà da quello che riusciremo a mettere in campo. I miei ricordi sulla panchina azzurra? Conservo dei ricordi bellissimi, nel 1999 abbiamo vinto i Campionati Europei a Vienna, poi due World League consecutive e il bronzo ai Giochi di Sydney 2000. Io ero un giovane tecnico e avuto il privilegio di allenare De Giorgi e devo dire che lui è stato il giocatore che mi ha insegnato tantissimo”.

“In questo Campionato Europeo ci sono ben sette allenatori italiani e questo dimostra ancora una volta il grande valore e la tradizione della scuola italiana. Questo però non deve farci sentire i primi della classe perché oramai le conoscenze solo trasversali e ci sono in giro per il mondo scuole validissime come quella francese o brasiliana. Per quanto riguarda la federazione italiana devo dire che investe molto bene le risorse che ha a disposizione e nel tempo ha costruito una leadership radicata. L’Italia lavora molto bene con i settori giovanili e questo ha ripercussioni positive sulle squadre seniores“, ha concluso Zanini.