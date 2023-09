Volley, Europei maschili 2023: la Serbia piega la Germania, Italia sicura del primo posto

Si chiude un’altra giornata intensa in compagnia degli Europei di volley maschile. Nella pool dell’Italia (che oggi ha riposato e che giocherà domani l’ultima sfida di questa fase), il girone A, arriva un verdetto importante per gli azzurri, vale a dire la sicurezza del primo posto, che ci permetterà di incontrare una quarta qualificata (Repubblica Ceca o Macedonia del Nord, lo scopriremo domani). La sicurezza di aver chiuso al comando la pool è arrivata in serata, grazie alla vittoria della Serbia per 1-3 (22-25, 25-20, 22-25, 18-25) contro la Germania, al termine di un incontro dagli alti contenuti tecnici ed emotivi nel quale gli slavi hanno dimostrato maggior tenuta psicologica man mano che la fatica cominciava ad accumularsi. Tedeschi che ora non possono più superare gli azzurri, nemmeno vincendo domani, a loro volta i ragazzi di De Giorgi hanno un quoziente set decisamente migliore, al momento di 12-0. Sempre nello stesso raggruppamento degli azzurri, il Belgio batte in quattro set l’Estonia: termina 3-1 (25-18, 25-17, 12-25, 25-19) un incontro nel quale i fiamminghi hanno dominato i set poi vinti, prendendosi una pausa per rifiatare nel terzo parziale, perso in modo estremamente netto, anche sei baltici non riescono poi a rientrare del tutto in corsa per la vittoria e cedono alla distanza.

Pioggia di 3-0 in tutte le altre sfide di giornata. Nella pool B match semplicemente sensazionale quello tra la Slovenia e la Bulgaria. Gli sloveni vincono in tre set, ma tutti tiratissimi e ricchi di colpi di scena nel finale, e alla fine il punteggio è di 3-0 (31-29, 25-22, 32-30): con questo successo la vetta del girone è stata conquistata. Nel primo pomeriggio, l’Ucraina vince 0-3 (21-25, 21-25, 19-25) contro la Spagna e raggiunge gli iberici a quota 6 punti. Tutto facile per l’Olanda, che batte 3-0 (25-19, 25-19, 25-16) la Macedonia del Nord e aggancia la vetta della pool C. Nello stesso raggruppamento, vittoria anche da parte della Polonia, che così si porta in vetta a punteggio pieno ma con una partita ancora da giocare rispetto ai Paesi Bassi che hanno già chiuso stasera: per i polacchi 3-0 (25-23, 25-9, 25-20) alla Danimarca. Nella pool D, quarta vittoria su cinque partite per la Francia, che ha vinto 3-0 (25-19, 25-22, 25-17) contro una scialba Grecia, che resta all’ultimo posto nel raggruppamento. Vince anche la Turchia in tre set: 3-0 (25-23, 25-17, 25-13) contro Israele che cede sempre di più alla distanza.