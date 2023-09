Volley, Europei maschili 2023: Italia verso la Svizzera con gli ottavi di finale in tasca

L’Italvolley maschile di Ferdinando De Giorgi è arrivata ad Ancona, dove domani alle 21.15 sfideranno la Svizzera e mercoledì 6 settembre la Germania negli Europei 2023. Il successo di ieri contro la Serbia ha già garantito alla squadra azzurra la certezza di terminare tra le prime quattro la Pool A e quindi di accedere agli ottavi in programma il 9 e 10 settembre a Bari. Un percorso finora senza ostacoli per i campioni del mondo in carica, con tre vittorie arrivate tutte senza cedere alcun set contro Belgio, Estonia e la già citata Serbia.

Tommaso Rinaldi, protagonista di un buon ingresso in campo nella sfida contro l’Estonia dl aunci giorni fa, traccia un bilancio della spedizione azzurra fino a questo momento: “Queste tre partite ci hanno dato modo di conoscerci, di sentire le prime emozioni di questo lungo e difficile torneo, sono state emozioni e sensazioni molto positive. Abbiamo potuto sperimentare in campo anche difficoltà riuscendo ad uscirne, e questo è un grande segnale positivo per le partite che verranno”, dice lo schiacciatore di Modena.

“Questa esperienza per me è il sogno che avevo da quando ho iniziato a giocare a pallavolo, far parte di questo gruppo era una cosa importantissima per me – prosegue -. L’ingresso con l’Estonia mi ha fatto felice, sono entrato in un momento di difficoltà e sono riuscito a dare quella carica giusta per dare la scossa e vincere il set. Le prossime saranno gare importanti, dobbiamo sfruttare ogni singola occasione per migliorare, per sperimentare, per migliorarci al meglio per gli ottavi, ci servirà veramente tutto. Ora dobbiamo pensare giorno per giorno, ma è importante aver conquistato il pass per gli ottavi. Vogliamo e dobbiamo arrivarci come primi della pool, ma pensiamo un passo alla volta”