Volley, Europei femminili 2023: vittorie per Francia e Bulgaria, Bosnia batte Svizzera al tie-break

Tre match in archivio questa sera agli Europei femminili di volley 2023. Vittoria in tre set per la Francia, che annichilisce l’Estonia con un secco 3-0 (25-8, 25-19, 25-21), primo parziale estremamente disequilibrato a Tallinn, con le padrone di casa che sono partite malissimo non andando nemmeno in doppia cifra, più soddisfacenti per la formazione del Baltico gli altri due set, comunque gestiti nel migliore dei modi dalle transalpine. Quattro i set necessari alla Bulgaria per battere la Croazia all’Arena di Monza: 3-1 (23-25, 25-23, 25-20, 25-18) in rimonta da parte delle bulgare, abili nel secondo set a spostare gli equilibri dalla loro parte, mentre nello stesso girone, la pool B, e dunque ancora una volta nella struttura brianzola, nel pomeriggio erano serviti cinque set per la vittoria della Bosnia-Erzegovina al tie-break contro la Svizzera: 2-3 (25-16, 15-25, 25-23, 17-25, 15-17) per una sfida serratissima che ha visto le due formazioni alternarsi nei vari parziali, quelli dispari sorridono alle elvetiche, quelli pari alle bosniache prima del decisivo tie-break che termina 15-17.

