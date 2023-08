Volley, Europei femminili 2023: vincono Bulgaria e Romania, i risultati di oggi

A Monza finisce 3-1 per la Bosnia la sfida del gruppo B – lo stesso dell’Italia – tra Bulgaria e Bosnia-Erzegovina, agli Europei femminili di volley. Primo set giocato con margine costante dalle bulgare, tallonate dalle bosniache che hanno nell’ex monzese Edina Begic la più attiva sotto rete. Le bulgare allenate dal marchigiano Lorenzo Micelli chiudono i conti con un 25-20. Le alte percentuali in attacco di Mila Todorova trascinano le bulgare nel secondo set, chiuso dopo 28′ sul 25-19 al termine di una rincorsa culminata nel sorpasso dopo il momentaneo 10 pari. Nel terzo set la Bulgaria mette a terra solo 19 punti e la squadra di Stevan Ljubicic la riapre, ma poi la Bulgaria chiude i conti con il 25-18 del quarto set, allungando dopo il 13-13 che aveva tenuto aperta la sfida.

In serata successo anche della Romania che sconfigge la Croazia per 3-1 (25-22, 25-21, 23-25, 25-19). Primo set molto combattuto, con l’ago della bilancia che pende poi per le rumene con un 25-22. Nel secondo set la Romania riesce a chiudere sfruttando bene i laterali con il 25-11. La buona partenza nel terzo set tiene aperto il match, visto che il set chiude 25-23 per le croate. La rimonta della Croazia, nel quarto set, resta invece incompiuta: finisce con il bagher di Mlinar che che non frena l’attacco di un’ottima Inneh, che vale il 25-23 finale per il 3-1 del match. Nello stesso raggruppamento, nel pomeriggio, la vittoria della Bulgaria sulla Bosnia-Erzegovina. Domani, sempre a Monza, Bosnia-Erzegovina contro Croazia alle 18 e Italia-Svizzera alle 21.

Negli altri incontri nette vittorie di Olanda, Germania e Belgio: le tedesche hanno sconfitto per 3-0 (25-19, 25-21, 29-27) la Grecia. Tutto facile anche per l’Olanda che batte la Spagna 3-0 (25-23, 25-19, 25-21). Successo agevole pure per la Nazionale belga che domina in lungo e in largo l’Ungheria con un perentorio 3-0 (25-16, 25-15, 25-19).